"Это наш дом". Резкое заявление фанатов "Ростова" в адрес "Чайки"

Болельщики "Ростова" выступили с официальным заявлением в связи с тем, что новичок ФНЛ "Чайка" будет проводить свои домашние матчи на стадионе "Ростов Арена", сообщает Telegram-канал "Желто-синие будни".

Ранее стало известно, что "Чайка" договорилась с "Ростовом" о проведении домашних игр на арене команды из РПЛ.

"Мы – объединение фанатов "Ростсельмаша", выражаем свое резкое несогласие в связи с появившейся официальной информацией, представленной от лица ФК Чайка, о заявлении наших секторов 116, 117 и 118 своими. В своей абонементной программе Чайка позиционирует вышеназванные сектора: "Наш дом". Вы ошиблись, ребята!!! Это наш дом! Ваш дом в другом месте! В Ростове одна команда и называется она явно не Чайка. Предлагаем Вам как минимум оставить наши сектора в покое и разместить своих болельщиков на других трибунах! На ответ ФК Чайки, мы даем три дня. Если Вы проигнорируете наше предложение, мы оставляем за собой право действовать на свое усмотрение", – цитирует Telegram-канал "Желто-синие будни" фанатов "Ростова".

В конце прошлого сезона "Чайка" стала участником скандала по итогам матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" против "Черноморца"​ (3:1). Победа в той игре помогла клубу из Ростовской области сохранить лидерство в таблице и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.

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