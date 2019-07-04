Президент "Ростова" Арутюнянц – о "Чайке": "Никому не позволю оскорблять наших болельщиков"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц ​выступил с заявлением в связи с высказываниями владельца "Чайки" бизнесмена Андрея Чайки, сообщает официальный сайт желто-синих.

​Напомним, ранее президент "Чайки", депутат областной думы Андрей Чайка назвал болельщиков футбольного клуба "Ростов" больными людьми, не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами. Кроме того, вчера представитель клуба из села Песчанокопского опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес болельщиков "Ростова".

"Я не понимаю, почему депутат областной думы позволяет вести себя таким образом – оскорбляет наших болельщиков, называет их больными, говорит о каком-то лечении. Во-первых, Андрей Чайка – не доктор, чтобы ставить диагнозы. Во-вторых, руководство "Чайки" ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально. Никому не позволю оскорблять и говорить плохо о наших болельщиках. Я сам болельщик и убежден, что наши болельщики – самые лучшие. Мы разберемся в ситуации. За каждое оскорбление в адрес клуба и болельщиков придется ответить. Для меня вообще странно, что команда, которая приехала в Ростов и попросила провести сезон в Ростове, начала так себя вести. Я призываю наших болельщиков не поддаваться на провокации", – приводит слова Арташеса Арутюнянца пресс-служба "Ростова".

Ранее стало известно, что "Чайка" договорилась с "Ростовом" о проведении домашних игр на арене команды из РПЛ.

В конце прошлого сезона "Чайка" стала участником скандала по итогам матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" против "Черноморца"​ (3:1). Победа в той игре помогла клубу из Ростовской области сохранить лидерство в таблице и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.

"Это наш дом". Резкое заявление фанатов "Ростова" в адрес "Чайки"