На 38-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Ростов" – "Локомотив" спорное решение принял арбитр Виталий Мешков, назначивший пенальти в ворота гостей. Судья решил, что полузащитник железнодорожников нарушил правила в борьбе с Зуевым и сбил его.

Между тем столкновение футболистов выглядит как игровое: Зуев чуть раньше Тарасова сыграл в мяч, тот отлетел в сторону от ворот, и в этот момент хавбек "Локо" задел соперника. На мой взгляд, 11-метровой удар в такой ситуации назначать не стоило. (Александр Бобров)