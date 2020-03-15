«Ростов» — «Локомотив»: все голы матча
В Ростове-на-Дону «Ростов» принимает «Локомотив» в рамках 22-го тура Тинькофф-чемпионата России. После первых 45 минут «Локо» громит соперника — 3:0.
В середине первого тайма мяч после удара Гжегожа Крыховяка попал в штангу, ударился в затылок Сергею Песьякову и от него влетел в ворота.
? Автогол Сергея Песьякова после дальнего удара Гжегожа Крыховяка.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 15, 2020
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Через четыре минуты Рифат Жемалетдинов увеличил преимущество гостей.
Гол Рифата Жемалетдинова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 15, 2020
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А еще через четыре Крыховяк отличился без помощи затылка Песьякова и записал гол уже на свой счет.
Девятый гол Гжегожа Крыховяка в текущем сезоне #ТинькоффРПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 15, 2020
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