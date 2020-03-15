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«Ростов» — «Локомотив»: все голы матча

20:09
«Ростов» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив», twitter.com/fclokomotiv
«Ростов» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив», twitter.com/fclokomotiv
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В Ростове-на-Дону «Ростов» принимает «Локомотив» в рамках 22-го тура Тинькофф-чемпионата России. После первых 45 минут «Локо» громит соперника — 3:0.

В середине первого тайма мяч после удара Гжегожа Крыховяка попал в штангу, ударился в затылок Сергею Песьякову и от него влетел в ворота.

Через четыре минуты Рифат Жемалетдинов увеличил преимущество гостей.

А еще через четыре Крыховяк отличился без помощи затылка Песьякова и записал гол уже на свой счет.

Трансляция матча «Ростов» — «Локомотив»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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