«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и «Локомотивом» в 26-м туре РПЛ.

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Вахания, Игнатов, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Щитинин, Шанталий, Комличенко, Роналдо.

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Баринов, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев, Раков.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.