«Ростов» и «Локомотив» проведут матч в 26-м туре РПЛ 26 апреля

«Ростов» и «Локомотив» проведут матч в 26-м туре чемпионата России в субботу, 26 апреля. Игра на «Ростов Арене» начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Ростове. Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Локомотив» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Трансляция матча РПЛ в прямом эфире пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 16.25, за пять минут до стартового свистка.

В 25 турах чемпионата России-2024/25 «Ростов» набрал 36 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. У «Локомотива» — 44 очка и шестая строчка.

Ростовчане в предыдущем туре чемпионата обыграли «Факел» (2:0), а железнодорожники — «Пари НН» (3:0).