«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Глушенков после замены сразу ушел в раздевалку

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков был заменен во втором тайме матча с московским «Динамо» в 26-м туре РПЛ. На 63-й минуте его заменил Лусиано Гонду.

Российский форвард не пошел на скамейку запасных, а сразу отправился в подтрибунное помещение.