Стали известны составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 22-го тура Тинькофф-чемпионата России. Полузащитник дончан Павел Мамаев начнет встречу на скамейке запасных. В игре предыдущего тура против ЦСКА он вышел на замену и забил победный мяч (3:2).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, И. Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные — Рудаков, Д. Попов, Логашов, Ведерников, Мамаев, Ионов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные — Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.

Трансляция матча «Ростов» — «Локомотив»