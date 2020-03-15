«Ростов» — «Локомотив»: составы команд. Мамаев — в запасе
17:53
Стали известны составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 22-го тура Тинькофф-чемпионата России. Полузащитник дончан Павел Мамаев начнет встречу на скамейке запасных. В игре предыдущего тура против ЦСКА он вышел на замену и забил победный мяч (3:2).
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, И. Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
Запасные — Рудаков, Д. Попов, Логашов, Ведерников, Мамаев, Ионов, Саплинов, Прошляков, Долгов.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
Запасные — Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи