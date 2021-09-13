В понедельник, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Ростов» взял всего одно очко в противостоянии с «быками». В нынешнем чемпионате команда Юрия Семина занимает 14-е место в турнирной таблице, «Краснодар» — на 9-й строчке.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ростов» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.