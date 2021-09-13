Колосков считает, что Кашшаи справился с работой на посту главы судейского корпуса

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость об уходе Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства.

«Я с Кашшаи не знаком. Могу сказать, что у него не все получилось. Достаточно много ошибок допускали арбитры. Они не до конца понимали правила — значит, Кашшаи не сумел обеспечить единство трактовки. Слишком много карточек показывали. Судьи напоминали о себе, забывая, что главные люди на поле — футболисты. Мне бросалось в глаза, что судьи мало разбираются в самом футболе. Они часто оказывались на линии огня во время удара или передачи. Мы часто видели, что мяч попадает в судью. Арбитры не читают игру, они в ней не разбираются. Но каких-то массовых ошибок, которые искажали результат, допущено не было. С моей точки зрения, Кашшаи отработал неплохо», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков ответил на вопрос о возможном сменщике Кашшаи.

«Важно, чтобы был профессионал. У нас есть много судей хороший квалификации. Конечно, лучше бы, если это бы это был российский специалист. С другой стороны, на этой должности должен быть независимый человек. Он не должен был отягощен дружескими связями, нужна независимость», — добавил Колосков.

Кашшаи занял пост главы департамента судейства РФС 9 января 2020 года после отставки Александра Егорова.