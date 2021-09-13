Глава судейского комитета РФС Хачатурянц поблагодарил Кашшаи за работу

Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РФС, выразил благодарность Виктору Кашшаи. Венгр объявил о своем уходе с главы департамента судейства.

«Мы благодарим Виктора за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства, — цитирует Хачатурянца сайт РФС. — Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности.

Пока позиция руководителя департамента судейства не занята, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов. О назначениях на предстоящие туры мы будем сообщать в обычном режиме».

По информации «СЭ», Кашшаи на этой должности заменит другой иностранец. Бывший арбитр занял этот пост в январе 2020 года после отставки Александра Егорова.