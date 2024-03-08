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Судейство

8 марта, 20:53

«Ростов» — «Краснодар»: офсайдные линии начерчены неправильно. Как быть со вторым голом ростовчан?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот трансляции матча «Ростов» — «Краснодар»

Во втором тайме матча 20-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» (2:1) при проверке второго гола ростовчан видеоассистентами Сергеем Карасевым и Николаем Богачем были применены виртуальные офсайдные линии (ВОЛ).

С их помощью определялось, оказался ли футболист хозяев поля в момент паса партнера за линией офсайда и следует ли засчитать взятие ворот.

В итоге гол был засчитан. Но стоп-кадр, показанный через несколько минут, озадачил: офсайдные линии начерчены неправильно. Во всяком случае одна из них. Дело в том, что и защитник «Краснодара», и нападающий «Ростова» находятся примерно в одном положении: наклонены в сторону ворот. Но у футболиста «быков» проекция почему-то проведена из-под мышки, а у ростовчанина — от края плеча.

Это не означает, что взятие ворот засчитано неверно. Дело в правильности черчения ВОЛ и показанного нам стоп-кадра, с помощью которого подтверждается гол.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
08 мар, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Краснодар

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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78
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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 - : -
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