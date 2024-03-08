«Ростов» — «Краснодар»: офсайдные линии начерчены неправильно. Как быть со вторым голом ростовчан?

Во втором тайме матча 20-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» (2:1) при проверке второго гола ростовчан видеоассистентами Сергеем Карасевым и Николаем Богачем были применены виртуальные офсайдные линии (ВОЛ).

С их помощью определялось, оказался ли футболист хозяев поля в момент паса партнера за линией офсайда и следует ли засчитать взятие ворот.

В итоге гол был засчитан. Но стоп-кадр, показанный через несколько минут, озадачил: офсайдные линии начерчены неправильно. Во всяком случае одна из них. Дело в том, что и защитник «Краснодара», и нападающий «Ростова» находятся примерно в одном положении: наклонены в сторону ворот. Но у футболиста «быков» проекция почему-то проведена из-под мышки, а у ростовчанина — от края плеча.

Это не означает, что взятие ворот засчитано неверно. Дело в правильности черчения ВОЛ и показанного нам стоп-кадра, с помощью которого подтверждается гол.