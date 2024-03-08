Семин считает, что шансы «Динамо» на чемпионство выше, чем у «Краснодара» и «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил «СЭ», почему считает шансы «Динамо» на чемпионство в сезоне-2023/24 выше, чем у «Зенита» и «Краснодара».

— Я думаю, на сегодняшний момент есть шансы у трех команд: «Краснодара», «Зенита» и «Динамо». Но, на мой взгляд, бело-голубые выглядят лучше подготовленными из этих трех. Плюс они показывают более качественную игру.

— А ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», которые, так скажем, на подходе?

— Это одно — на подходе. Мы берем три команды, у которых на сегодняшний момент есть явные основания для того, чтобы говорить о борьбе за чемпионство. А РПЛ продолжается, всякие нюансы могут быть. Раз такие сюрпризы идут, тем чемпионат будет и интересен.

«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37 очков) в 20-м туре победит «Урал». «Динамо» (35 очков) занимает третью строчку.