Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев из-за травмы пропустил матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Но он все равно пришел на трибуны, чтобы поддержать партнеров. Вместе с ним на футбол пришла его новая подруга, блогер Надежда Санько.

Напомним, ранее Алена Мамаева развелась со спортсменом, устав терпеть его измены. Теперь Мамаева публично выясняет отношения с футболистом — она требует, чтобы Павел платил алименты и обеспечивал дочь Алису.