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Мамаев пришел на матч «Ростов» — «Краснодар» с новой девушкой

20:12
Павел Мамаев с подругой.
Павел Мамаев с подругой.
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев из-за травмы пропустил матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Но он все равно пришел на трибуны, чтобы поддержать партнеров. Вместе с ним на футбол пришла его новая подруга, блогер Надежда Санько.

Напомним, ранее Алена Мамаева развелась со спортсменом, устав терпеть его измены. Теперь Мамаева публично выясняет отношения с футболистом — она требует, чтобы Павел платил алименты и обеспечивал дочь Алису.

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