Мамаев пришел на матч «Ростов» — «Краснодар» с новой девушкой
20:12
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев из-за травмы пропустил матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
Но он все равно пришел на трибуны, чтобы поддержать партнеров. Вместе с ним на футбол пришла его новая подруга, блогер Надежда Санько.
Напомним, ранее Алена Мамаева развелась со спортсменом, устав терпеть его измены. Теперь Мамаева публично выясняет отношения с футболистом — она требует, чтобы Павел платил алименты и обеспечивал дочь Алису.
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