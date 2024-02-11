«Ростов» сыграет с казахстанским «Кайратом» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ в воскресенье, 11 февраля. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 20.00 по московскому времени.

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На Зимнем Кубке РПЛ в прошлом матче «Ростов» разгромил московский «Спартак» со счетом 3:0. «Кайрат» в предыдущей встрече проиграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счетом 0:2.

«Ростов» может досрочно завоевать трофей Зимнего кубка РПЛ в случае победы — команда на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице турнира, набрав шесть очков. «Кайрат» пока не набрал ни одного балла.

Зимний Кубок РПЛ: состав участников и расписание матчей