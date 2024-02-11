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11 февраля, 17:07

Бывший футболист «Спартака» Гаврилов идет на поправку

Алина Савинова
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Наталья Гаврилова, жена бывшего футболиста «Спартака» Юрия Гаврилова, ответила на вопрос о состоянии здоровья своего супруга.

«Большое спасибо всем, кто интересуется здоровьем моего мужа. Он идет на поправку, аппетит постепенно приходит в норму, он большой молодец, но Юра еще будет в больнице некоторое время. Сколько именно? Врачи пока не говорят, но динамика положительная. Разговаривать ему пока тяжело, поэтому разговоры по телефону на данный момент ограничены. Хочется поблагодарить врачей, которые очень ответственно подходят к делу», — приводит «РБ Спорт» слова Гавриловой.

30 мая 2023-го стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

31 января Гаврилов снова перенес операцию, ему удалили злокачественную опухоль в левом легком. 1 февраля сообщалось, что двукратного чемпиона СССР перевели в общую палату.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-forvard-spartaka-yurij-gavrilov-idet-na-popravku/
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3
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4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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15
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