Деменко отреагировал на информацию об интересе «Спартака» Агкацеву

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к голкиперу «быков» Станиславу Агкацеву.

— Конкуренция «Спартаку» в любом случае нужна. Все-таки Максименко и Селихов достаточно долго в клубе, а стабильности не хватает. В «Краснодаре» он достаточно неплохо заменял Сафонова, так что конкуренцию создаст.

— Для «Краснодара» это потеря или нет?

— Потеря. Дай Бог, конечно, здоровья Сафонову, но всё может быть. Микротравмы или болезнь. Агкацев был даже не то, что номером два, но и первым некоторое время", — цитирует Деменко Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Агкацев сыграл за «Краснодар» семь матчей, в которых пропустил 11 голов и два матча провел «на ноль».