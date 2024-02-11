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Сегодня, 16:18

Деменко отреагировал на информацию об интересе «Спартака» Агкацеву

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к голкиперу «быков» Станиславу Агкацеву.

— Конкуренция «Спартаку» в любом случае нужна. Все-таки Максименко и Селихов достаточно долго в клубе, а стабильности не хватает. В «Краснодаре» он достаточно неплохо заменял Сафонова, так что конкуренцию создаст.

— Для «Краснодара» это потеря или нет?

— Потеря. Дай Бог, конечно, здоровья Сафонову, но всё может быть. Микротравмы или болезнь. Агкацев был даже не то, что номером два, но и первым некоторое время", — цитирует Деменко Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Агкацев сыграл за «Краснодар» семь матчей, в которых пропустил 11 голов и два матча провел «на ноль».

Источник: https://metaratings.ru/news/demenko-ob-agkaceve-spartaku-nuzhna-konkurenciya-maksimenko-i-selikhov-dolgo-v-klube-333140/
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Станислав Агкацев
3
3
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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