«Ростов» проиграл «Кайрату» в Зимнем кубке РПЛ

«Ростов» уступил «Кайрату» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ — 1:2.

Единственный гол за южан в добавленное время забил Николай Комличенко.

«Ростов» (6 очков после трех игр) занимает первое место в турнирной таблице. У остальных трех команд по 3 очка: по разнице забитых и пропущенных мячей выше идет «Спартак» (+2) опережает «Кайрат» (-1) и «Шабаб Аль-Ахли» (-5).

«Ростов» упустил возможность досрочно стать победителем Зимнего кубка. Команду Валерия Карпина могут обойти «Спартак» и «Кайрат», которые сыграют 14 февраля в заключительной встрече турнира.