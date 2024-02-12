Овчинников: «Абаскаль получает столько денег в «Спартаке», что его автогеном не выжмешь оттуда»

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о главном тренере «Спартака» испанце Гильермо Абаскале.

«Красно-белые «хорошо» начали подготовку. Футболисты других клубов уже приступили к тренировкам, а они позже всех начали. Главному тренеру команды хотелось подольше побыть дома. Отдыхал, потом решил приехать и поработать. У него только понты. Его агенты рассказывали, что за ним чуть ли не пол Европы и испанские клубы гоняются. А потом они мягко сказали, что тренер останется в «Спартаке». Он получает такие деньги в московском клубе, что сам он не уйдет, его автогеном не выжмешь. Паяльной лампой будешь его жечь, а он не уйдет. Вся ситуация в клубе идет от главного тренера. Если бы у него была нормальная жесткая рука, которой он руководил командой, то к нему прислушивались и было бы все по-другому», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров текущего чемпионата России красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.