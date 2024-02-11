Бывший игрок «Динамо» Кураньи назвал лучший город России

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи ответил на вопрос о том, какой город в России считает самым лучшим.

«Москва. Только этот город, и ни один другой. Я очень люблю Москву!Думаю ли о переезде в столицу? Не сейчас, потому что у меня дети в Германии. В будущем все возможно, но пока я остаюсь у себя дома», — цитирует Кураньи Sport24.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год, после чего в качестве свободного агента перешел в «Хоффенхайм». В марте 2017 года он сообщил о завершении карьеры.

Вместе со сборной Германии Кураньи стал серебряным призером чемпионата Европы 2008 года и бронзовым призером Кубка конфедераций (2005).