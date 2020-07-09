«Ростов» исправил ошибку с фотографией своего новичка из Японии

«Ростов» исправил ошибку с объявлением о трансфере полузащитника Кенто Хасимото. Ранее пресс-служба донского клуба в Twitter объявила о договоренности с «Токио» по переходу 26-летнего японца, перепутав фотографию.

Подписчики сразу заметили неточность — на картинке российский клуб использовал изображение нападающего «Вердера» Юя Осако, а не своего новичка.

С 26-летним японцем согласован четырехлетний контракт, который будет подписан в случае успешного прохождения игроком медицинского осмотра.

Опорный полузащитник в текущем сезоне провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до января 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Хасимото дебютировал за сборную Японии в марте прошло года и провел 7 матчей.