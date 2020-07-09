РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» исправил ошибку с фотографией своего новичка из Японии

08:19
Кенто Хасимото.
Кенто Хасимото.
Теги:

«Ростов» исправил ошибку с объявлением о трансфере полузащитника Кенто Хасимото. Ранее пресс-служба донского клуба в Twitter объявила о договоренности с «Токио» по переходу 26-летнего японца, перепутав фотографию.

Подписчики сразу заметили неточность — на картинке российский клуб использовал изображение нападающего «Вердера» Юя Осако, а не своего новичка.

С 26-летним японцем согласован четырехлетний контракт, который будет подписан в случае успешного прохождения игроком медицинского осмотра.

Опорный полузащитник в текущем сезоне провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до января 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Хасимото дебютировал за сборную Японии в марте прошло года и провел 7 матчей.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир