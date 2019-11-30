«Ростов» и «Урал» сыграли вничью. Команда Карпина не выигрывает в РПЛ четыре матча подряд

«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ — 0:0.

Команда Валерия Карпина занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Клуб из Екатеринбурга, имея в своем активе 21 очко, находится на девятом месте.

Серия «Ростова» без побед в чемпионате России достигла четырех матчей.

Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Чистяков (Логашов, 18), Хаджикадунич, Чернов, Ионов (Долгов, 82), Норманн, Зайнутдинов, И.Попов, Байрамян (Саплинов, 65), Шомуродов.

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Кухарчик, Аугустыняк, Фидлер (Егорычев, 71), Бикфалви, Эль-Кабир (Погребняк, 55), Ильин.

Предупреждения: Козлов, 41. Логашов, 62. Фидлер, 67. Поляков, 70. Егорычев, 84. Ильин, 90+2.

Судьи: Сухой (Люберцы). Мухтаров (Петрозаводск), Лунев (Новосибирск).

30 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр