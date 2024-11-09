«Ростов» сыграет с «Химками» в чемпионате России 9 ноября

«Ростов» сыграет с «Химками» в 15-м туре чемпионата России в субботу, 9 ноября. Матч пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию встрчи «Ростова» и «Химок» проведут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, прямой эфир начнется в 18.50 мск.

Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Химки» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В чемпионате России-2024/25 ростовчане набрали 14 очков и перед 15-м туром расположились на 10-м месте месте таблицы, их предыдущим соперником было московское «Динамо» (1:1). Химчане — с 12 очками шли тринадцатыми, сыграв на прошлой неделе вничью с «Факелом» (1:1).