«Ростов» и «Химки» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Химок» на матч 15-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск.

«Ростов»: Ятимов, Лангович, Сако, Осипенко, Вахания, Саравия, Глебов, Комаров, Роналдо, Комличенко, Мохеби.

«Химки»: Кокарев, Дани Фернандес, Филин, Анджелкович, Ориньо, Хосонов, Мехия, Бакаев, Вера, Руденко, Заболотный.