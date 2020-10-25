На 19-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Химки» ошибся арбитр Василий Казарцев, поверивший полузащитнику гостей Резиуану Мирзову и назначивший 11-метровый удар.

Спасли судью видеоассистенты Владимир Москалев и Максим Гаврилин, проведшую проверку эпизода. После их вмешательства рефери изучил момент с помощью разных видеоповторов и убедился, что вратарь ростовчан Сергей Песьяков не фолил, а Мирзов симулировал. В результате хавбек подмосковной команды получил предупреждение за неспортивное поведение, а пенальти был отменен. (Александр Бобров)