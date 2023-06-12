«Ростов» готов продать Глебова в «Спартак», если найдет замену

«Ростов» готов продать полузащитника Данила Глебова дешевле, если найдет соответствующую замену, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, ростовчане готовы сделать «Спартаку» скидку на трансфер 23-летнего полузащитника, но при условии, если футболисту будет найдена примерно соответствующая по качеству и менее дорогая замена. Сейчас селекционеры занимаются поиском такого футболиста. При этом официальных предложений от красно-белых в «Ростов» не поступало.

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. За это время он провел за команду 129 матчей, забил девять голов и отдал 14 результативных передач. Сейчас полузащитник является лидером и капитаном команды.