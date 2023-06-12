Ахметов заявил, что у «Краснодара» есть потенциал быть в тройке сильнейших РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов заявил, что нынешний состав быков способен бороться за тройку сильнейших в российском чемпионате.

«Если бы выиграли Кубок, можно было бы позитивно оценить этот сезон для «Краснодара». А так очевидно, что необходимо подтягиваться в чемпионате, результаты должны быть лучше. У этого «Краснодара» есть потенциал быть в тройке сильнейших. Я своим сезоном недоволен. Хочется большего. Больше забивать, отдавать — в совокупности. Ставлю перед собой цель принести титул «Краснодару». Жаль, что не получилось сейчас», — приводит слова Ахметова Metaratings.ru.

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейцев.

В РПЛ сезона-2022/23 краснодарский клуб занял шестое место, набрав 48 очков. Ахметов сыграл за «Краснодар» 27 матчей в прошедшем сезоне чемпионата России, отметившись в них двумя голами и шестью результативными передачами.