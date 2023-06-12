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Ахметов заявил, что у «Краснодара» есть потенциал быть в тройке сильнейших РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов заявил, что нынешний состав быков способен бороться за тройку сильнейших в российском чемпионате.

«Если бы выиграли Кубок, можно было бы позитивно оценить этот сезон для «Краснодара». А так очевидно, что необходимо подтягиваться в чемпионате, результаты должны быть лучше. У этого «Краснодара» есть потенциал быть в тройке сильнейших. Я своим сезоном недоволен. Хочется большего. Больше забивать, отдавать — в совокупности. Ставлю перед собой цель принести титул «Краснодару». Жаль, что не получилось сейчас», — приводит слова Ахметова Metaratings.ru.

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейцев.

В РПЛ сезона-2022/23 краснодарский клуб занял шестое место, набрав 48 очков. Ахметов сыграл за «Краснодар» 27 матчей в прошедшем сезоне чемпионата России, отметившись в них двумя голами и шестью результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/ilzat-akhmetov-u-etogo-krasnodara-est-potencial-byt-v-troike-silneishikh-rpl-258157/
Ильзат Ахметов
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ФК Краснодар
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Зенит

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Спартак

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