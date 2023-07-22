«Ростов» — «Факел»: время начала матча и где смотреть бесплатно трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Факелом» в рамках 1-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Матч пройдет в воскресенье, 23 июля, на стадионе «Ростов Арена». Начало — 20:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч Премьер». Начало эфира — 19:30. Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

В сезоне 2022 / 2023 «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России. «Факел» сумел сохранить прописку в высшем дивизионе в переходных матчах, оказавшись сильнее «Енисея».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Ростов» — «Факел».

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика