«Ростов» — «Динамо»: Лаксальт, Бальбуэна и Комличенко выйдут в стартовых составах
«Ростов» и «Динамо» откроют программу первого тура нового сезона Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Калинин, Байрамян, Глебов, Сухомлинов, Хашимото, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Дьячков, Лангович, Мелехин, Мамаев, Тугарев, Фольмер, Алмквист, Гигович, Тошевски.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Моро, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Захарян, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Игбун, Нжи, Гладышев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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