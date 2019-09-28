РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Ростов» — «Динамо»: Панченко вернулся в основу москвичей

15:20
Теги:

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо». У хозяев в основе выйдут защитник Алексей Козлов и полузащитник Алексей Ионов, в свое время игравшие за бело-голубых. У москвичей в основу вернулся нападающий Кирилл Панченко.

«Ростов»: Бабурин — Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов — Норманн, Попов — Ионов, Еременко, Байрамян — Шомуродов.

«Динамо»: Лещук — Морозов, Шунич, Евгеньев, Плиев — Каборе, Юсупов — Шиманьски, Панченко, Жоаозиньо — Игбун.

Ростов — Динамо

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир