В матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Ростов» на своем поле принимал ЦСКА. Счет в матче открыл нападающий армейцев Рагнар Сигурдссон. Положение выровнял дальним ударом хавбек ростовчан Роман Еременко, который до этого упустил возможность отличиться, не реализовав пенальти.

21-я минута: незабитый пенальти

? Игорь Акинфеев отразил пенальти в первом тайме #РостовЦСКА. Смотрите, как это было!



? Подключайтесь к трансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/cgB2LhBoLj — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020

25-я минута: гол Сигурдссона

31-я минута: гол Еременко

53-я минута: гол Попова