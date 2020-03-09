«Ростов» — ЦСКА: все голы матча
В матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Ростов» на своем поле принимал ЦСКА. Счет в матче открыл нападающий армейцев Рагнар Сигурдссон. Положение выровнял дальним ударом хавбек ростовчан Роман Еременко, который до этого упустил возможность отличиться, не реализовав пенальти.
21-я минута: незабитый пенальти
? Игорь Акинфеев отразил пенальти в первом тайме #РостовЦСКА. Смотрите, как это было!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020
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25-я минута: гол Сигурдссона
? Третий гол Арнора Сигурссдона в текущем сезоне #ТинькоффРПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020
? #РостовЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
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31-я минута: гол Еременко
? Невероятный удар Романа Еременко!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020
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53-я минута: гол Попова