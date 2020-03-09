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«Ростов» — ЦСКА: все голы матча

14:55
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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В матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Ростов» на своем поле принимал ЦСКА. Счет в матче открыл нападающий армейцев Рагнар Сигурдссон. Положение выровнял дальним ударом хавбек ростовчан Роман Еременко, который до этого упустил возможность отличиться, не реализовав пенальти.

21-я минута: незабитый пенальти

25-я минута: гол Сигурдссона

31-я минута: гол Еременко

53-я минута: гол Попова

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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