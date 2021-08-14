«Ростов» — ЦСКА: Влашич выйдет в стартовом составе
«Ростов» примет на свое поле ЦСКА в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Байрамян, Мамаев, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Лукьянов, Баштуш, Лангович, Мухин, Мелехин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Кучаев, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов.
Запасные: Тороп, Набабкин, Васин, Карпов, Фукс, Дзагоев, Бистрович, Марадишвили, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев, Гайч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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