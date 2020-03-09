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«Ростов» — ЦСКА: Сигурдссон открыл счет в матче

14:29
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Нападающий ЦСКА Арнор Сиугрдссон открыл счет в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ростова».

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян допустил ошибку в передаче в центре поля и Сигурдссон убегал один на один с Сергеем Песьяковым. Байрамян, казалось, успел догнать соперника, но исландец сумел пробить из-под опекуна, что стало неожиданностью для вратаря ростовчан, и мяч влетел в ближний угол.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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