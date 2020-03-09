«Ростов» — ЦСКА: Сигурдссон открыл счет в матче
14:29
Нападающий ЦСКА Арнор Сиугрдссон открыл счет в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ростова».
Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян допустил ошибку в передаче в центре поля и Сигурдссон убегал один на один с Сергеем Песьяковым. Байрамян, казалось, успел догнать соперника, но исландец сумел пробить из-под опекуна, что стало неожиданностью для вратаря ростовчан, и мяч влетел в ближний угол.
? Третий гол Арнора Сигурссдона в текущем сезоне #ТинькоффРПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020
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