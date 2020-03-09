На 21-й минуте матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России «Ростов» — ЦСКА вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил пенальти после удара полузащитника хозяев Романа Еременко.

? Игорь Акинфеев отразил пенальти в первом тайме #РостовЦСКА. Смотрите, как это было!



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/cgB2LhBoLj — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020

Пенальти был назначен после того, как полузащитник армейцев Ильзат Ахметов сбил в своей штрафной нападающего ростовчан Элдора Шомуродова. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов расценил это, как «фол последней надежды» и удалил игрока ЦСКА.