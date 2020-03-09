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«Ростов» — ЦСКА: Акинфеев отбил пенальти от Еременко

14:26
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На 21-й минуте матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России «Ростов» — ЦСКА вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил пенальти после удара полузащитника хозяев Романа Еременко.

Пенальти был назначен после того, как полузащитник армейцев Ильзат Ахметов сбил в своей штрафной нападающего ростовчан Элдора Шомуродова. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов расценил это, как «фол последней надежды» и удалил игрока ЦСКА.

Ростов — ЦСКА

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