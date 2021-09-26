«Ахмат» на выезде обыграл «Ростов»

«Ростов» дома уступил «Ахмату» (1:2) в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.

Голы в составе победителей забивали Виталий Лысцов и Игорь Коновалов (с пенальти). «Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на девятое место. У «Ростова» шесть очков и 15-я позиция. Команда провела первый матч после отставки Юрия Семина с поста главного тренера.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (0:1)

Голы: Лысцов, 36 (0:1). Коновалов, 53 — с пенальти (0:2). Полоз, 90+4 (1:2).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Комличенко, 57), Баштуш, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Фольмер (Полоз, 46), Глебов, Альмквист, Гигович (Мамаев, 79), Соу (Сухомлинов, 57).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Ибишев, 88), Уткин (Пуцко, 79), Харин (Иналкаев, 79), Полярус (Карапузов, 66), Конате (Себай, 65).

Предупреждения: Семенов, 29. Конате, 43. Полярус, 64. Мелехин, 71. Харин, 72. Уткин, 74. Поярков, 78.

Судьи: Казарцев. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Шадыханов. Шаламберидзе (оба — Москва).

26 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».