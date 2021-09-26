В субботней игре 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Локомотив» (0:0) произошел эпизод, очень похожий на тот, что случился в декабре прошлого года в игре между этими же командами. Моменты схожи, а вот решения арбитров совершенно разные.

На 49-й минуте игры этого чемпионата Алексей Амелин после вмешательства видеоарбитров Владимира Москалева и Максима Гаврилина удалил вратаря гостей Гильерме. Судья наказал голкипера красной карточкой за то, что тот ударил Кемаля Адеми прямой ногой в область бедра.

25 сентября. «Химки» — «Локомотив» — 0:0.

При этом Амелин назначил штрафной удар в сторону ворот «Химок», а не в пользу подмосковной команды. Потому что определил, что за мгновение до фола Гильерме Адеми сыграл рукой. Мяч попал ему в бицепс за мгновение до того, как в нападающего врезался вратарь.

25 сентября. «Химки» — «Локомотив» — 0:0.

Решение как минимум спорное. Особенно с учетом прошлогоднего матча. Тогда на 85-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России-2020/21 «Химки» — «Локомотив» (3:2) арбитр Алексей Матюнин засчитал гол Ильи Кухарчука. Видеоассистенты Павел Кукуян и Антон Кобзев провели проверку и не стали вмешиваться в действия судьи. В итоге хозяева поля сравняли счет, а уже вскоре забили еще один мяч и победили.

Между тем в ходе второй голевой комбинации подмосковной команды произошел контакт мяча с частью плеча Мохамеда Конате. Возможно, сам Матюнин не видел, куда точно попал мяч. А ВАР и АВАР решили, что контакт был с той частью плеча, которой играть разрешено.