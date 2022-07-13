Спиридонов: «Я относился к Каттани как к случайному пассажиру, который должен был выйти на следующей остановке»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».

«Я относился к Каттани как к случайному пассажиру, который должен был выйти на следующей остановке. Так и произошло. Он говорил, что не уйдет? Они все обещают. Все приходят сначала в «Спартак» с громкими заявлениями. Не надо обещать! Сколько раз я об этом говорил. Ни футболистам, ни руководителям не надо ничего говорить. Ты сначала сделай, а потом раскидывайся словами. Они все приходят и только рассказывать. У нас есть, кому рассказывать», — сказал Спиридонов «СЭ».

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.