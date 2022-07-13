Спиридонов: «Я относился к Каттани как к случайному пассажиру, который должен был выйти на следующей остановке»
Алексей Спиридонов отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака»
Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».
«Я относился к Каттани как к случайному пассажиру, который должен был выйти на следующей остановке. Так и произошло. Он говорил, что не уйдет? Они все обещают. Все приходят сначала в «Спартак» с громкими заявлениями. Не надо обещать! Сколько раз я об этом говорил. Ни футболистам, ни руководителям не надо ничего говорить. Ты сначала сделай, а потом раскидывайся словами. Они все приходят и только рассказывать. У нас есть, кому рассказывать», — сказал Спиридонов «СЭ».
Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
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12
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|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
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|0
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14
|Торпедо
|0
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15
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
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|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
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|17.07
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