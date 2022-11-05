Спиридонов — об игре «Спартака»: «С такой игрой не проиграли и на том хорошо»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре красно-белых после завершения матча «Спартака» против «Сочи» в 16-м туре РПЛ (1:1).

«С такой игрой не проиграли и на том хорошо. Николсону нужно уже научиться попадать с метра в пустые семиметровые ворота. Сколько можно. Сегодня мы видели не тот «Спартак», который привыкли видеть по сезону. «Спартак» не бежал, что-то случилось с физикой», — сказал Спиридонов корреспонденту «СЭ».

«Спартак» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей. За этот период красно-белые одержали восемь побед и дважды сыграли вничью.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.