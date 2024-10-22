Балахнин — о поражении «Локомотива»: «В команде много молодых ребят, и это способствует общей нестабильности»

Российский тренер Сергей Балахнин рассказал, как воспринял поражение «Локомотива» от «Химок» (0:2) в 12-м туре РПЛ.

«Это было не просто сенсационно. Местами «Химки» показывали неплохой футбол. Было видно, что они что-то умеют, но им не хватало. А в субботу я был удивлен, ведь «Локомотив» показывает интересный, атакующий футбол. Но произошел какой-то сбой. В команде много молодых ребят, и это способствует общей нестабильности», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

«Локомотив» занимает третье место в таблице чемпионата России с 27 очками. «Химки» (11) располагаются на 13-й строчке.