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Наумов: «Опасаюсь, что «Локомотиву» вряд ли удастся зацепить очки в Санкт-Петербурге»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов полагает, что поражение железнодорожников от «Химок» (0:2) в 12-м туре РПЛ скажется на дальнейших результатах команды.

«Безусловно, поражение от «Химок» может ударить по психологии футболистов. Сейчас все будет зависеть от того, как в Кубке сыграют с «Ростовом». Конечно, психологически это тяжелое поражение, и выходить после такого матча на «Зенит» будет крайне сложно «Локомотиву». Я очень опасаюсь, что вряд ли удастся зацепить очки в Санкт-Петербурге», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками. 27 октября команда Михаила Галактионова в 13-м туре РПЛ в Санкт-Петербурге сыграет против «Зенита».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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