Агент Сафонов заявил, что Акинфеева нельзя назвать футбольным идолом России из-за фанатов «Спартака»

Российский футбольный агент Алексей Сафонов оценил популярность вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в России в сравнении с почитанием Лионеля Месси в Аргентине.

«Можно ли назвать Акинфеева идолом для российского футбола, как Месси в Аргентине? Объективно говоря, Акинфеев супер популярный. Но есть определенный нюанс — в Аргентине фанаты более объективны, а в России болельщики «Спартака» его никогда не воспримут. «Динамо» как братский клуб его признает, а болельщики «Спартака» — нет. С «Зенитом» то же самое. Поэтому тут объективно сложно сказать, но он столько лет уже на своем уровне... Рекорды Дзюбы и Кержакова побьют. А Акинфеева — нет. Никто и близко не побьет», — цитирует Сафонова Legalbet.

38-летний Акинфеев провел 779 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых пропустил 703 мяча. За сборную России на его счету 111 игр. Он завершил карьеру в национальной команде в 2018 году.