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Билялетдинов о клубе для Дзюбы: «Галатасарай» с «Фенербахче» могут не потянуть запросы Артема»

Ринат Билялетдинов прокомментировал турецкие и российские варианты клубов для трансфера Дзюбы
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал турецкие и российские варианты клубов для трансфера экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я не изучал финансовые возможности турецких клубов. Нужно смотреть, какие запросы у самого Дзюбы. А то „Галатасарай“ с „Фенербахче“ могут не потянуть. А то он выдвинет какие-нибудь условия. Я не знаю. „Бешикташ“ — вряд ли. Самых высокооплачиваемых я назвал», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

Также специалист назвал лучший вариант клуба для Дзюбы в России.

«Спартак» ради примирения. Если точка невозврата еще не пройдена, то можно попробовать. Что касается других московских клубов, то с финансовыми возможностями «Торпедо» Дзюба точно не будет согласен. «Локомотив» — точно нет. В «Динамо» к Смолову — тоже маловероятно. В ЦСКА не вариант, чтобы футболист играл и там, и в «Спартаке» — сложно вспомнить примеры. Вне Москвы может быть «Сочи» и «Краснодар», хотя у последних своих перспективных воспитанников много. Твердили о «Рубине», но в Первую лигу он не пойдет», — отметил Билялетдинов.

Ранее журналист Дмитрий Шинякин в своем Telegram-канале сообщил, что Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Информируется, что 33-летний футболист хочет получать в новой команде 2 миллиона евро в год, однако не факт, что руководство турецкого клуба на это согласится.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-o-luchshem-klube-dlya-dzyuby-v-spartak-radi-primireniya-
Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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