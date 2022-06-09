Билялетдинов о клубе для Дзюбы: «Галатасарай» с «Фенербахче» могут не потянуть запросы Артема»

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал турецкие и российские варианты клубов для трансфера экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я не изучал финансовые возможности турецких клубов. Нужно смотреть, какие запросы у самого Дзюбы. А то „Галатасарай“ с „Фенербахче“ могут не потянуть. А то он выдвинет какие-нибудь условия. Я не знаю. „Бешикташ“ — вряд ли. Самых высокооплачиваемых я назвал», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

Также специалист назвал лучший вариант клуба для Дзюбы в России.

«Спартак» ради примирения. Если точка невозврата еще не пройдена, то можно попробовать. Что касается других московских клубов, то с финансовыми возможностями «Торпедо» Дзюба точно не будет согласен. «Локомотив» — точно нет. В «Динамо» к Смолову — тоже маловероятно. В ЦСКА не вариант, чтобы футболист играл и там, и в «Спартаке» — сложно вспомнить примеры. Вне Москвы может быть «Сочи» и «Краснодар», хотя у последних своих перспективных воспитанников много. Твердили о «Рубине», но в Первую лигу он не пойдет», — отметил Билялетдинов.

Ранее журналист Дмитрий Шинякин в своем Telegram-канале сообщил, что Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Информируется, что 33-летний футболист хочет получать в новой команде 2 миллиона евро в год, однако не факт, что руководство турецкого клуба на это согласится.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.