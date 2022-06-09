Агент игрока ЦСКА Аванесяна рассказал подробности трансфера хавбека в «Балтику»

Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы Тиграна Аванесяна, оценил уход футболиста из ЦСКА в «Балтику» на правах аренды.

«Это хороший вариант для продолжения карьеры, его родной город. В прошлом году, когда мы поехали на первый сбор в ЦСКА, это была только трата времени, поэтому у нас ушли интересные варианты, аренды в ФНЛ. В данной ситуации решили не ждать первого сбора, сразу решить все, пока есть такой вариант с клубом из его родного города.

У ЦСКА есть право обратного выкупа, пусть смотрят на уровне ФНЛ. Если Тигран им будет нужен, они могут его вернуть. По работе в молодёжной команде ЦСКА Сергей Игнашевич знал Аванесяна, поэтому сразу оформили переход на правах аренды", — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Московский клуб уже дважды отдавал игрока в аренду. Вторую часть сезона-2020/21 он провел в «Тамбове», а с сентября 2021 года играл за «Текстильщик». Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.