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Агент игрока ЦСКА Аванесяна рассказал подробности трансфера хавбека в «Балтику»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы Тиграна Аванесяна, оценил уход футболиста из ЦСКА в «Балтику» на правах аренды.

«Это хороший вариант для продолжения карьеры, его родной город. В прошлом году, когда мы поехали на первый сбор в ЦСКА, это была только трата времени, поэтому у нас ушли интересные варианты, аренды в ФНЛ. В данной ситуации решили не ждать первого сбора, сразу решить все, пока есть такой вариант с клубом из его родного города.

У ЦСКА есть право обратного выкупа, пусть смотрят на уровне ФНЛ. Если Тигран им будет нужен, они могут его вернуть. По работе в молодёжной команде ЦСКА Сергей Игнашевич знал Аванесяна, поэтому сразу оформили переход на правах аренды", — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Московский клуб уже дважды отдавал игрока в аренду. Вторую часть сезона-2020/21 он провел в «Тамбове», а с сентября 2021 года играл за «Текстильщик». Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-igroka-tsska-avanesyana-rasskazal-podrobnosti-perekhoda-poluzashchitnika-v-baltiku-1285944/
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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 1 : 0
21.05 17:00
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