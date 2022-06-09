Дасаев предложил ввести лимит по зарплатам в РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев на мероприятии, посвященном 100-летию клуба, предложил ввести лимит по зарплатам в РПЛ

— Как оцените сезон для «Спартака»?

— Если говорить об РПЛ, то, конечно, отрицательные эмоции. 10-е место, тем более в 100-летие...

— Ваноли по проделанной уже работе заслуживает кредит доверия?

— Мне очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что я с ним не работаю. Единственное, что могу сказать, мне нравится, что играют наши футболисты. Сейчас хорошее время, чтобы сократить иностранцев и дать шанс нашим ребятам. Мое мнение — нужно сделать лимит по зарплатам.

«Спартак» по итогам сезона-2021/22 занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.