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Сегодня, 17:52

Дасаев предложил ввести лимит по зарплатам в РПЛ

Александра Ланцетова
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев на мероприятии, посвященном 100-летию клуба, предложил ввести лимит по зарплатам в РПЛ

— Как оцените сезон для «Спартака»?

— Если говорить об РПЛ, то, конечно, отрицательные эмоции. 10-е место, тем более в 100-летие...

— Ваноли по проделанной уже работе заслуживает кредит доверия?

— Мне очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что я с ним не работаю. Единственное, что могу сказать, мне нравится, что играют наши футболисты. Сейчас хорошее время, чтобы сократить иностранцев и дать шанс нашим ребятам. Мое мнение — нужно сделать лимит по зарплатам.

«Спартак» по итогам сезона-2021/22 занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Ринат Дасаев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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Краснодар

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