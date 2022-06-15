Геннадий Орлов: «Спартак» не приедет на Суперкубок против «Зенита»? Не страшно. «Динамо» сыграет"

Известный комментатор Геннадий Орлов — о ситуации, при которой «Спартак» бойкотирует матч за Суперкубок с «Зенитом».

— Бойкотирует ли «Спартак» матч за Суперкубок? Игра в любом случае состоится. Ну не приедет «Спартак» — против «Зенита» выйдет другая команда. Не проблема. По идее — «Динамо», финалист Кубка. Это будет еще интереснее.

Ну не захочет «Спартак», и что дальше? Хотя я этого не понимаю. Ведь красно-белые получают прекрасный шанс заявить о себе. Ребята, докажите, чего вы стоите! Победить в Питере — разве это не вызов? Тем более матч состоится после сборов. Неясно, кто в каком состоянии подойдет к поединку. «Спартаку» нужно в каждом матче играть на победу, чтобы не потерять свою репутацию! Странно, что руководство клуба этого не понимает...

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».