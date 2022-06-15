Гамид Агаларов интересен «Зениту»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в «Зенит», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Зенит» ведет переговоры по приобретению 21-летнего российского футболиста.

Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22. На счету форварда — 20 голов и 2 результативных передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Агаларова в 6 миллионов евро.