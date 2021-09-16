Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Российский арбитр Карасев назвал матч, на котором хотел бы поработать

13:37
Сергей Карасев. Фото Instagram
Сергей Карасев. Фото Instagram
Теги:

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, на каком матче хотел бы поработать.

«На каком матче хотел бы поработать? «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Почему не «Манчестер Юнайтед»? В этом розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ и «Сити» в одну группу попали. Это можно приравнять к финалу ЛЧ, почему нет.

Три плюса мой профессии? Первое — я в футболе. Карьера футболиста, может, изначально интереснее, но она короче, травм больше. А мне 42 года, я счастливый человек, потому что я до сих пор в спорте и хочу еще остаться. Второе — я международный арбитр, могу сравнить футбол в России и за рубежом и судить хорошие команды, общаться со звездами на поле, фотографии на память останутся. Третье — то, что побывал везде. Если бы я был кем-то другим, вряд ли бы я столько налетал. Чтобы посетить столько, сколько удалось, надо было бы вообще не работать. А тут летаем везде, занимаемся любимым делом и получаем за это деньги», — приводит Lenta.ru слова Карасева.

В августе 2021 года Карасев был главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1; 6:5 — по пенальти).

Матчи между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» пройдут 28 сентября и 24 ноября.

Дополнительная информация:

https://lenta.ru/articles/2021/09/16/karasev/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Супруга Карпина опубликовала фото с мужем в черном
Заговоры на учебный год: на отличные оценки и хорошую учебу
Пропавшую в июне под Орлом девочку нашли убитой в подвале ее же дома
Медики раскрыли способ избавления от бессонницы без таблеток
Кардиотренировки или силовые тренировки — что лучше для организма?
vs
0
Офсайд