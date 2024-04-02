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Сегодня, 11:38

Игрок «Урала» Влут рассказал о своем судебном разбирательстве

Алина Савинова
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Нидерландский полузащитник «Урала» Рай Влут заявил, что судебный процесс по делу о ДТП еще не завершился.

«Все ли в порядке с моим делом? Дело все еще в процессе», — цитирует Влута ТАСС.

В апреле 2023 года Влута приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП в Нидерландах, в котором погиб 4-летний ребенок, однако приговор пока не вступил в законную силу. Трагедия произошла под Ротердамом 14 ноября 2021 года. Футболист сел за руль в нетрезвом состоянии.

Влут стал игроком «Урала» в 2022 году. Всего на счету 28-летнего форварда 26 матчей за екатеринбургскую команду, в которых он отметился 7 голами.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Урал
Рай Влут
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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