Глава Башкортостана заявил, что «Уфа» договорилась с новым спонсором
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о новом спонсоре «Уфы».
«Осталось просто решить лишь организационные вопросы. Мы принципиально договорились с инвестором, идут некоторые корпоративные процедуры. Все будет хорошо», — приводит слова Хабирова ТАСС.
В августе «СЭ» сообщал, что новым спонсором «Уфы» станет нефтяная компания «Башнефть».
«Уфа» после 10 туров Тинькофф РПЛ занимает 15-е место турнирной таблице, имея в активе 8 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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