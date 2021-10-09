«Краснодар» обыграл «Рубин» в товарищеском матче
В товарищеском матче «Краснодар» выиграл у «Рубина» (2:1).
В составе победителей отличились Джон Кордоба и Владимир Ильин. У гостей забил воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев.
Матч проходил на стадионе академии «Краснодара»
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 2:1 (0:1)
Голы: Кордоба, 56, Ильин, 63 — Игнатьев, 44.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю